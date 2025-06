C’è più luce nel ’Parco dei cigni’ Rignaldello riaperta l’area verde

Rinasce il Parco dei Cigni a Rignaldello, con una nuova illuminazione che non solo aumenta la sicurezza, ma apre le porte a eventi e attività serali. Questo intervento si inserisce in un trend sempre più diffuso: le città che investono nel rinnovo degli spazi pubblici per migliorare la qualità della vita dei cittadini. Scopri come la luce può trasformare il nostro rapporto con gli spazi verdi!

Una serie di interventi per fare più luce in orario notturno e innalzare il livello di vivibilità del parco dei cigni sia per la sicurezza che per ospitare eventi. È riaperto da ieri il parco di Rignaldello dopo la realizzazione dei lavori di miglioramento ed estensione dell’ illuminazione pubblica effettuati dal comune. L’intervento di riqualificazione ha previsto la sostituzione dei corpi illuminanti esistenti con apparecchi a led e l’installazione di nuovi punti luce in aggiunta a quelli esistenti. "L’obiettivo è di migliorare la fruibilità serale e notturna del parco da parte degli utenti, attraverso una "cromia" particolare adattabile a singoli eventi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - C’è più luce nel ’Parco dei cigni’. Rignaldello, riaperta l’area verde

