Lorenzo Insigne è pronto a guidare l'Italia verso il terzo mondiale, un'impresa che accende l'entusiasmo di tutti gli appassionati. La sfida contro la Norvegia si fa avvincente: il capitano del Napoli sa che per fermare Haaland servirà un’unità di squadra. La squadra è più forte delle individualità, ed è proprio questo spirito che potrebbe riportare l'Italia ai vertici del calcio mondiale. Non perderti questa emozionante avventura!

Il capitano del Napoli verso la sfida con la Norvegia: "Contro Haaland bisognerà difendere di squadra, non singolarmente". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - C'è la Norvegia, Di Lorenzo: "In campo per i bambini. L'Italia non può mancare il terzo Mondiale"

