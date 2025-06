C’è il referendum rimodulata su una sola giornata la Coppa Liburna per auto storiche

La IV Coppa Liburna si rifà il look! Quest'anno, la storica competizione si concentrerà in una sola giornata, promettendo adrenalina e passione per gli amanti delle auto d'epoca. Organizzata dalla Scuderia Falesia in sinergia con l'Automobile Club Livorno, rappresenta un'opportunità imperdibile per scoprire l'affascinante mondo dei rally di regolarità. Non perdere l'occasione di vivere un weekend all'insegna della tradizione automobilistica!

LIVORNO – Nuova rivisitazione del programma della IV Coppa Liburna, in programma per il prossimo fine settimana. La competizione organizzata dalla Scuderia Falesia in collaborazione con l’ Automobile Club Livorno, valida per il Campionato italiano rally di regolarità auto storiche – di cui sarà il quarto appuntamento (valido solo per la categoria 50) e per il Campionato italiano per energie alternative, deve anticipare tutto il proprio programma di un giorno, quindi con svolgimento nell’intera sola giornata di venerdì (6 giugno.) Ciò a seguito della decisione presa dalle autorità per motivi di ordine pubblico legati al referendum, al fine di evitare la sovrapposizione con l’orario di insediamento dei seggi elettorali. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

