cds – ha incontrato lukaku e programmato i test

Il mondo del calcio si infiamma mentre Lukaku e il CDS si preparano a un incontro decisivo. Tubeke, un piccolo centro belga, diventa il palcoscenico di trattative che potrebbero riscrivere il futuro dell'attaccante. In un'epoca in cui ogni dettaglio conta, la scelta di questa cittadina potrebbe rivelare molto sulle strategie delle grandi squadre. Restate sintonizzati: ogni passo può cambiare le sorti del mercato!

2025-06-03 09:24:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dal CdS: Tutte le strade portano a Tubeke – Tubize in italiano -, cittadina del Brabante Vallone a 25 chilometri da Bruxelles di 22.335 abitanti. Non esattamente gigantesca come Roma, insomma, dove secondo i programmi del weekend Kevin De Bruyne sarebbe dovuto arrivare ieri direttamente da Ibiza per sottoporsi alle visite mediche con il Napoli, prima di rispondere alla chiamata della nazionale belga. E invece, il volo è stato dirottato dalla densità delle questioni burocratiche: dalle Baleari a Bruxelles. 🔗 Leggi su Justcalcio.com