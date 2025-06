Cavalieri e maestri del lavoro Il prefetto consegna le onorificenze al merito

Il 2 giugno, in un'atmosfera di orgoglio e riconoscenza, il prefetto Raffaele Ricciardi ha celebrato i cavalieri e i maestri del lavoro, consegnando onorificenze che rappresentano l’eccellenza italiana. Questa cerimonia non è solo un tributo, ma riflette il crescente valore del merito nel nostro Paese, un trend che incoraggia la valorizzazione delle competenze e della dedizione. Un momento da ricordare per tutti coloro che aspirano a lasciare il segno!

Onorificenze al merito della Repubblica e ai maestri del lavoro, poi una medaglia speciale al merito di servizio. La cerimonia del 2 giugno, festa della Repubblica, alla presenza del prefetto Raffaele Ricciardi, si accompagna da sempre alla consegna dei diplomi di onorificenza dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana, che quest'anno sono stati ben dieci: cavalieri, tenente Francesco Stefano Chiumiento (ufficiale della Guardia di Finanza), Antonio De Rosa (sovrintendente della Fondazione Ravenna Manifestazioni), Debora Donati (presidente e legale rappresentante dell'associazione di volontariato 'Associazione Insieme a Te'), Fabrizio Fabbri (vigile del fuoco in pensione), Monia Rava (presidente Guardie ecologiche volontarie di Ravenna e volontaria della Pubblica Assistenza di Ravenna), Angela Rosa (docente impegnata in associazioni di volontariato, in particolare Slow Food Aps Ravenna), Valerio Mauro Temporin (educatore scout e collaboratore della Caritas diocesana), Gabriele Tonnini (presidente della Coop Agricola Braccianti di Conselice), ufficiale colonnello Marco De Donno (capo ufficio logistico del Comando interregionale carabinieri di Padona, è stato comandante provinciale dei carabinieri di Ravenna dal 2020 al luglio 2023), commendatore dottor Stefano Falcinelli (presidente dell'Ordine dei medici di Ravenna dal 1997 al 2024).

