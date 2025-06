Catania Niko Pandetta trasferito nel carcere di Cagliari dopo la videochat dal concerto

Niko Pandetta, il trapper che ha fatto scalpore per la sua videochat durante un concerto, è stato trasferito nel carcere di Cagliari. Questo spostamento avviene in un momento in cui la musica rap e trap si intrecciano sempre più con tematiche legate alla criminalità organizzata. Un fenomeno che solleva interrogativi: arte o glorificazione del crimine? La storia di Pandetta è solo uno dei tanti tasselli di un panorama musicale in continua evoluzione.

Niko Pandetta, noto trapper e nipote del boss mafioso Turi Cappello, è stato trasferito nel carcere di Uta, in provincia di Cagliari, dopo essere stato coinvolto in un'indagine della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo. L'inchiesta riguarda un traffico illecito di cellulari e sostanze stupefacenti all'interno del carcere di Pagliarelli, a Palermo. Il caso della videochat dal carcere durante un concerto. Il nome di Pandetta è tornato alla ribalta dopo che, nella notte tra il 1° e il 2 maggio, è apparso in videochiamata dal carcere in un filmato trasmesso durante il concerto del trapper Baby Gang al festival One Day, alla Plaia di Catania.

