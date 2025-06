Castello Sgr acquisisce il residence La Cava sul Lago di Como per rilancio ultra-lusso

Castello SGR segna una svolta nell'hospitality di lusso acquistando il prestigioso residence La Cava, un gioiello affacciato sul Lago di Como. Questa mossa non solo valorizza il patrimonio immobiliare italiano, ma risponde anche a un crescente trend di ricerca di esperienze esclusive nella bellezza dei paesaggi nostrani. Scopriremo un nuovo capitolo per il turismo luxury, dove arte e natura si fondono in un'unica esperienza indimenticabile.

Castello, la Sgr del gruppo Anima specializzata in investimenti alternativi real estate, punta sull' hospitality di fascia alta e acquista lo storico residence La Cava sulle sponde del Lago di Como, nel Comune di Pognana Lario, dagli eredi dell'architetto Adolfo Franchini che lo progettò. L'operazione è avvenuta tramite uno dei fondi gestiti attraverso Hospitality Italian Infrastructure Platform. Un'operazione, secondo indiscrezioni di stampa da circa 40 milioni di euro. In riva al lago lo chiamavano il 'villaggio degli olandesi' - spiega Mario Cavallanti che per primo aveva anticipato la notizia delle trattative un anno fa - per via della clientela che fin dalla sua apertura lo frequentava. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Castello Sgr acquisisce il residence La Cava sul Lago di Como per rilancio ultra-lusso

