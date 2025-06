Castello Estense illuminato dal rosso e dal blu | i colori dell' Arma in festa

Il 5 giugno 2025, il Castello Estense si tingerà di rosso e blu per celebrare i 211 anni dell'Arma dei Carabinieri. Un evento che non solo onora la tradizione, ma diventa un simbolo di unità e sicurezza in un periodo in cui il tema della protezione comunitaria è più attuale che mai. Scopri come questa celebrazione porta a galla l'importanza del nostro patrimonio culturale e delle forze dell'ordine nel tessuto sociale. Non perdere l'occasione di partecipare!

Nella giornata di giovedì 5 giugno 2025, alle 10, la suggestiva cornice di piazza Castello ospiterà le celebrazioni per il 211esimo anniversario della fondazione dell'Arma dei carabinieri. Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday Alla cerimonia, che il comandante provinciale Alessandro. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Castello Estense illuminato dal rosso e dal blu: i colori dell'Arma in festa

Segui queste discussioni sui social

Stampa Rassegnata 296 5-11Mag #Regolamentourbanistico #elezioniregionali #viachiusodeipazzi #StampaRassegnata #cabinaelettrica #definanziamento #mercatocentrale #salviamofirenze #consumodisuolo #affittibrevi #torreregione #VilleMedicee #ba… Leggi la discussione

Embassament d'Ulldecona#pantàdulldecona #lapobladebenifassà #castello #comunitatvalenciana #lasenia #montsià Leggi la discussione

Le notizie più recenti da fonti esterne

Festa dell'Arma dei Carabinieri: il Castello estense di Ferrara si illumina di rosso e blu

cronacacomune.it scrive: In occasione della Festa dell'Arma dei Carabinieri, l'Amministrazione comunale di Ferrara ha previsto, per la serata di mercoledì 4 giugno 2025, l'illuminazione scenografica del Castello estense con i ...

VIOLENZA DONNE, CASTELLO ILLUMINATO DI ROSSO DA STASERA FINO A DOMENICA

Lo riporta cronacacomune.it: Il Castello Estense illuminato di rosso vuole essere, quindi, il segno della nostra presenza e del nostro impegno".

Prato, Castello illuminato per le donazioni di sangue

Secondo lanazione.it: Il Castello sarà illuminato di rosso da lunedì 13 a mercoledì 15 giugno. “Donare il sangue, così come il plasma – ha dichiarato il presidente di Avis Comunale Prato, Andrea Fusi - è un ...