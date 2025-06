Castellabate il convegno | Territorio qualità identità Il ruolo delle Denominazioni Comunali della Campania nella valorizzazione delle comunità locali

Il 6 giugno 2025, Castellabate diventa il palcoscenico di un convegno imperdibile: “Territorio, qualità, identità”. Un’opportunità per scoprire come le Denominazioni Comunali della Campania possano valorizzare le comunità locali, promuovendo un legame profondo tra cultura e prodotti tipici. In un'epoca in cui l’identità territoriale è più che mai sotto i riflettori, partecipare a questo evento significa essere parte di un cambiamento significativo. Non mancare!

Venerdì, 6 giugno 2025, alle ore 17:00, a Castellabate, presso il Castello dell’Abate, avrà luogo il convegno sul tema: “Territorio, qualità, identità: il ruolo delle Denominazioni Comunali (De.Co.) della Campania nella valorizzazione delle comunità locali”, l’iniziativa è organizzata dall’Associazione culturale “Giardino delle Idee”, in collaborazione con la DG Politiche Agricole della Regione Campania UOD 20 Valorizzazione,. L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it © Cilentoreporter.it - Castellabate, il convegno: “Territorio, qualità, identità. Il ruolo delle Denominazioni Comunali della Campania nella valorizzazione delle comunità locali”

Segui queste discussioni sui social

Work in Progress on designing a new print: Beach in Santa Maria de Castellabate Italy.#italy #castellabate #printmaking #printmaker #bzzrtart #fineart #artist #dutchartist #dutchart #mastoart #pixelfedart Leggi la discussione

Work in Progress on designing a new print: Beach in Santa Maria de Castellabate Italy.#italy #castellabate #printmaking #printmaker #bzzrtart #fineart #artist #dutchartist #dutchart #mastoart #pixelfedart Leggi la discussione