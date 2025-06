Caso Maddieriprese ricerche in Algarve

Nuove speranze nel caso di Maddie McCann! La polizia portoghese ha avviato ricerche nella suggestiva Algarve, cuore di una tragedia che continua a tenere il mondo con il fiato sospeso dal 2007. Con l’attenzione globale su questo mistero irrisolto, siamo testimoni di quanto la ricerca della verità possa unire le nazioni. Cosa si nasconde nei pozzi di Lagos? Ogni indizio potrebbe essere la chiave per un finale che tutti sperano inaspettato.

13.45 La polizia portoghese ha avviato nuove ricerche per il caso di Maddie McCann, scomparsa nel 2007, su richiesta delle autoritĂ tedesche. Le ricerche sono state avviate a Lagos, vicino alla localitĂ turistica di Praia da Luz, sulla costa dell'Algarve, dove la bambina di tre anni scomparve mentre era in vacanza con la famiglia. Si cerca nei pozzi e nei ruderi vicini al resort dove avvenne il sequestro, per il quale è sospettato un cittadino tedesco. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it