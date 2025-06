Caso Maddie riprendono le ricerche della bimba scomparsa 18 anni fa in Portogallo

Le ricerche di Maddie McCann, la bimba scomparsa 18 anni fa, riprendono in Portogallo, riportando alla luce un caso che ha scosso il mondo intero. Mentre i riflettori si accendono nuovamente su questa tragica storia, emerge un interrogativo cruciale: quanto tempo deve passare perché una verità possa finalmente emergere? Le indagini riaccendono la speranza, dimostrando che la determinazione e l'umanità non si arrendono mai.

Lisbona, 3 giugno 2025 ‚ÄstSono riprese le ricerche di Maddie, la¬†bimba inglese¬†scomparsa 18 anni fa in Portogallo. Stamattina una¬†trentina di agenti della polizia tedesca¬† stanno ispezionando due pozzi ad¬†Atalaia a Lagos alla ricerca del corpicino di ¬† Madeleine McCann, a circa dieci minuti di auto dall‚Äôalbergo dove¬†nel 2027 si sono perse le tracce della piccola, che ai tempi aveva 3 anni, sparita durante una vacanza con i genitori¬†a Praia da Luz, nell'Algarve. Secondo un portavoce della polizia giudiziaria portoghese,¬†i magistrati¬†tedeschi starebbero indagando sul 48enne ¬†Christian Br√ľckner, il principale sospettato mai formalmente incriminato per l‚Äôomicidio della bambina. 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Caso Maddie, riprendono le ricerche della bimba scomparsa 18 anni fa in Portogallo

Leggi anche Riaperto il caso di Maddie McCann, nuova svolta dopo 18 anni sulla bimba scomparsa in Portogallo: nuove ispezioni in due pozzi - Dopo 18 anni di silenzio, il caso di Maddie McCann torna a far parlare di sé, con nuove ispezioni in due pozzi.

Caso Maddie, riprendono le ricerche della bimba scomparsa 18 anni fa in Portogallo

