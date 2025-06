Caso Maddie McCann nuove ricerche della polizia in Portogallo

Nuove speranze si accendono nel mistero di Maddie McCann: la polizia portoghese ha avviato ricerche in un'area vicino a Praia de Luz, dove la bambina scomparve nel 2007. Questo sviluppo riporta l’attenzione su uno dei casi più inquietanti degli ultimi anni, alimentando il dibattito sulla sicurezza dei bambini in vacanza. La ricerca della verità è più viva che mai: chi sa cosa è successo realmente?

Lisbona, 3 giu. (askanews) - La polizia portoghese ha delimitato un sito nei pressi della località turistica di Praia de Luz, nel sud del Portogallo, in attesa di nuove ricerche nel caso di Maddie McCann, la binmba britannica scomparsa nel 2007. Le perquisizioni saranno effettuate da martedì 3 a venerdì 6 giugno in base a un mandato emesso dalla procura di Brunswick, Germania settentrionale, che sta conducendo un'indagine preliminare su Christian Brueckner, sospettato dalla giustizia tedesca di aver ucciso Madeleine McCann, ha affermato una fonte, confermando quanto riportato dai media britannici e portoghesi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Caso Maddie McCann, nuove ricerche della polizia in Portogallo

