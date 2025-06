Caso Longanella al Ruggi Polichetti Udc | Serve chiarezza e rispetto delle istituzioni

La vicenda del dottor Walter Longanella, direttore dell'ospedale "Ruggi" di Salerno, solleva interrogativi fondamentali sulla trasparenza nelle istituzioni sanitarie italiane. L’Udc chiede chiarimenti in un momento in cui la fiducia nel sistema sanitario è più che mai cruciale. Questa richiesta non è solo un appello per il rispetto delle istituzioni, ma un invito a riflettere su come la chiarezza possa restituire serenità a pazienti e operatori. La salute è un diritto,

Negli ultimi mesi, la vicenda che riguarda il dottor Walter Longanella, direttore di presidio dell’ospedale “Ruggi” di Salerno, "è rimasta avvolta nel silenzio, nonostante le numerose ombre che continuano a pesare sulla sua posizione". A chiedere trasparenza è nuovamente l’Udc attraverso la voce. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Caso Longanella al Ruggi, Polichetti (Udc): "Serve chiarezza e rispetto delle istituzioni"

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Caso Longanella al Ruggi, Polichetti (Udc): "Serve chiarezza e rispetto delle istituzioni"

Segnala salernotoday.it: Il responsabile nazionale della sanità del partito centrista: "Nessuno può restare in un ruolo pubblico così delicato sotto il peso del dubbio morale" ...

Caso Coscioni al “Ruggi”. L’indignazione di Polichetti dell’Udc: “Ha messo a rischio l’intero Sistema Sanitario locale”

Secondo ondanews.it: direttore del Dipartimento di Cardiochirurgia dell’Azienda ospedaliera “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno, ha scosso profondamente l’ambiente medico e istituzionale. Infatti, il dottor ...

Record di accessi e ambulanze in fila al Ruggi: la denuncia di Polichetti (Udc)

Scrive salernotoday.it: La situazione al pronto soccorso dell’ospedale "Ruggi d’Aragona ... tempi di attesa che in alcuni casi superano i cinque giorni, e una carenza cronica di personale medico. A lanciare l’allarme è Mario ...