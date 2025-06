Caso La Russa jr | pm Milano chiede rinvio a giudizio per revenge porn

La Procura di Milano alza il sipario su un caso che scuote il dibattito sul revenge porn, un fenomeno in crescita che colpisce sempre più giovani. La richiesta di rinvio a giudizio per Leonardo Apache La Russa e Tommaso Gilardoni non è solo una questione legale, ma un segnale forte: la violenza e l'umiliazione non possono restare impunite. Un tema cruciale in un'epoca in cui il rispetto dei diritti personali è fondamentale.

Milano, 3 giu. (LaPresse) – La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio di Leonardo Apache La Russa e dell’amico Tommaso Gilardoni per revenge porn nel caso della ragazza che aveva denunciato una violenza sessuale avvenuta la notte del 18-19 maggio 2023 a casa del Presidente del Senato, Ignazio La Russa. Sull’accusa di violenza sessuale pende una richiesta di archiviazione, ma la pm Rosaria Stagnaro, con l’aggiunta Letizia Mannella, chiedono il processo per aver divulgato un “video a contenuto sessualmente esplicito” senza il consenso della giovane, oggi 24enne. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Caso La Russa jr: pm Milano chiede rinvio a giudizio per revenge porn

