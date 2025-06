Caso La Russa Jr la procura di Milano chiede il rinvio a giudizio per revenge porn

La procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per Leonardo La Russa e Tommaso Gilardoni, coinvolti in un caso di revenge porn. Un tema che sta acquisendo crescente rilevanza nella società , dove la violazione della privacy digitale è un crimine sempre più denunciato. Questo episodio mette in luce l'urgenza di proteggere le vittime e affrontare le conseguenze legali di atti così gravi. Rimanere informati è fondamentale!

Ad aprile la richiesta di archiviazione del filone d’indagine con al centro le accuse di violenza sessuale. Ora, invece, quella di rinvio a giudizio per revenge porn. La procura di Milano ha chiesto il processo per Leonardo La Russa, il terzo genito del presidente del Senato Ignazio La Russa, e per Tommaso Gilardoni, il dj a cui il giovane ha inviato il video della ragazza che li ha denunciati. I due ragazzi sono indagati per diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti. I video contestati dai pm. I fatti risalgono alla notte tra il 18 e il 19 maggio 2023, quando i due hanno lasciato la discoteca Apophis di Milano per andare a casa del figlio del presidente del Senato insieme a una ex compagna di scuola, che poi ha denunciato di essere stata stuprata. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Caso La Russa Jr, la procura di Milano chiede il rinvio a giudizio per revenge porn

Leggi anche Caso La Russa jr: pm Milano chiede rinvio a giudizio per revenge porn - La Procura di Milano alza il sipario su un caso che scuote il dibattito sul revenge porn, un fenomeno in crescita che colpisce sempre piĂą giovani.

Segui queste discussioni sui social

El #CuetuNegru #Tarna #Caso #Asturias tiene un encanto especial. Su agudo pico surgiendo del bosque -en este caso engalanado de colores otonales-, tallado en la desnuda cuarcita ordovícica y oscurecido por la umbría, los líquenes y la mete… Leggi la discussione

Cosa riportano altre fonti

Caso La Russa jr: pm Milano chiede rinvio a giudizio per revenge porn

Riporta msn.com: Milano, 3 giu. (LaPresse) - La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio di Leonardo Apache La Russa e dell'amico Tommaso Gilardoni per revenge porn ...

Inchiesta La Russa Jr, la Procura: “Processare lui e il suo amico deejay Tommaso Gilardoni per revenge porn”

Secondo msn.com: Il caso nato dalla denuncia di una 22enne nel 2023 per violenza sessuale. Per quest'ultimo reato i pm hanno chiesto l'archiviazione ma la giovane si è opposta ...

La Russa jr, la procura chiede il rinvio a giudizio per revenge porn (anche per l’amico dj)

ilfattoquotidiano.it scrive: Dopo avere chiesto l’archiviazione delle accuse di violenza sessuale, i pm milanesi contestano due episodi di "diffusione illecita di video sessualmente espliciti" ...