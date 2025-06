Casnigo raduno illegale di scooter truccati | fermati e sanzionati cinque giovani

A Casnigo, un raduno illegale di scooter truccati si trasforma in una serata di alta tensione. Cinque giovani, tra cui quattro minorenni, sono stati fermati dai Carabinieri durante esibizioni spericolate nel cuore della zona industriale. Il fenomeno dei raduni non autorizzati sta crescendo, mettendo in evidenza un contesto di adrenalina e sfide tra ragazzi. Ma a quale prezzo? La sicurezza deve sempre venire prima del brivido!

IL CASO. Esibizioni spericolate tra impennate e sgommate nella zona industriale del paese. I Carabinieri bloccano il raduno organizzato via social: coinvolti quattro minorenni e un maggiorenne, due i mezzi sequestrati. Rischi altissimi per la sicurezza. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Casnigo, raduno illegale di scooter “truccati”: fermati e sanzionati cinque giovani

Leggi anche Casnigo, raduno clandestino di scooter truccati dopo l’appuntamento via social: multati cinque giovani - Un raduno clandestino di scooter truccati ha catturato l'attenzione di cinque giovani a Casnigo, svelando il crescente fenomeno dei raduni automobilistici tra i giovanissimi.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Casnigo, raduno illegale di scooter “truccati”: fermati e sanzionati cinque giovani

Secondo ecodibergamo.it: IL CASO. Esibizioni spericolate tra impennate e sgommate nella zona industriale del paese. I Carabinieri bloccano il raduno organizzato via social: coinvolti quattro minorenni e un maggiorenne, due i ...

Casnigo, raduno clandestino di scooter truccati dopo l’appuntamento via social: multati cinque giovani

Segnala msn.com: Impennate, sgommate ed esibizioni spericolate davanti ai coetanei. Blitz dei carabinieri nell’area industriale della cittadina della Valle Seriana, grazie anche alle segnalazioni dei residenti ...

Casnigo, sgommate e impennate con motorini truccati. Multati cinque giovanissimi

Da bergamo.corriere.it: I carabinieri hanno bloccato il raduno illegale. I partecipanti arrivavano dai paesi circostanti. Sequestrati due mezzi ...