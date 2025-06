casetta dei libri costruita dagli scout

Nel cuore di Monte San Giusto, gli scout hanno dato vita a un'iniziativa che unisce comunità e cultura: una casetta del book-crossing. Questo progetto non è solo un luogo dove scambiare libri, ma un simbolo di un trend sempre più forte: la condivisione e la lettura come strumenti di crescita collettiva. Un invito a tutti, grandi e piccini, a riscoprire il piacere di leggere e socializzare!

È operativa, al parco Ilaria Alpi e Miran Hrovatin di Monte San Giusto, una casetta per il book-crossing realizzata dal Gruppo Scout Monte San Giusto 1 con il supporto del Comune. Sono stati i bambini del Consiglio di Akela sangiustese, con i capi ed educatori scout, a realizzare la struttura installata dinanzi alla scuola secondaria di primo grado Lorenzo Lotto. I lupetti di 10 anni hanno utilizzato materiali di recupero, come legname e plexiglass, per assemblare " La piccola biblioteca ". Con "La piccola biblioteca", i cittadini potranno lasciare i loro libri e prenderne altri, facendo proprio il potente messaggio di inclusione e socialità che arriva dai più piccoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it