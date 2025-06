Casetta abusiva in pieno Parco regionale scatta il sequestro dei Carabinieri

Un'operazione che mette in luce l'importanza della tutela ambientale. I carabinieri hanno sequestrato una casetta abusiva nel Parco Regionale del Matese, sottolineando come l'urbanizzazione indiscriminata minacci le bellezze naturali. Questo episodio è un chiaro segnale: il rispetto delle normative è fondamentale per preservare i nostri tesori paesaggistici, sempre più a rischio. Un tema attuale in un'epoca di crescente sensibilità ecologica.

Tempo di lettura: < 1 minuto Una casetta prefabbricata realizzata a San Gregorio Matese (Caserta) in pieno Parco Regionale del Matese è stata sequestrata dai carabinieri Forestali, che hanno denunciato il proprietario per aver edificato senza alcun titolo edilizio in area vincolata e protetta, sito di Rete Natura 2000. Il blitz è stato effettuato dai militari del Nucleo Carabinieri Forestale di San Gregorio Matese con l'ausilio del responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune; l'immobile era costituito da due container affiancati rivestiti esternamente con doghe in legno, ancorati tra loro mediante profilati in acciaio e montati su blocchi di cemento poggiati al suolo.

