Case occupate truffe agli anziani | cosa cambia col decreto Sicurezza

Le case occupate e le truffe agli anziani stanno diventando sempre più al centro del dibattito pubblico, specialmente dopo l'entrata in vigore del decreto sicurezza. Questo provvedimento potrebbe segnare un cambio di rotta nella lotta contro le illegalità, ma quali saranno le reali conseguenze per i cittadini? Le azioni politiche non si esauriscono nel contrasto alle occupazioni; il benessere sociale dipende anche dalla protezione dei più vulnerabili. La sfida è aperta!

È la politica e, per carità, in democrazia è lecito che l’opposizione faccia quello per cui siede in parlamento. Cioè si opponga. Critichi e stigmatizzi i provvedimenti del governo. Ed è pure sacrosanto che lo faccia ogni qualvolta ne abbia occasione, coi mezzi che vuole e col tono che più gli garba. Però se il ritornello è quello trito e ritrito dell’allarme al rinato fascismo, il rischio è di cadere nel ridicolo. L’ultima è la bagarre sul Decreto Sicurezza: dal Pd ad Avs non piace (e fin qui siamo nella normale dialettica partitica), ma per farcelo nella minoranza, l’ha letto? Occupazione arbitraria Il Decreto Sicurezza introduce il reato di “occupazione arbitraria di un immobile destinato al domicilio altrui”: vuol dire che chi entra in una casa che non è la sua e ci bivacca potrà finire in galera anche per sette anni (la norma varrà per le cantine e i garage). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Case occupate, truffe agli anziani: cosa cambia col decreto Sicurezza

