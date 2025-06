Casalgrande Padana ingaggia Irene Stefanelli | rinforzo di qualità per la squadra

La Casalgrande Padana si rinforza con l’ingaggio di Irene Stefanelli, un talento che promette di accendere la stagione! Classe 1998 e già stella della nazionale, la sua esperienza a Pontinia rappresenta un valore aggiunto per la squadra. Questo innesto non è solo un colpo di mercato, ma un segnale chiaro: la pallamano sta crescendo e le nuove generazioni di atlete sono pronte a brillare. Non perderti il suo debutto!

La Casalgrande Padana ingaggia Irene Stefanelli (foto). La giocatrice veneta, classe 1998, arriva a vestire i colori biancorossi dopo un biennio ad alto livello a Pontinia, oltre ad essere presenza fissa in nazionale maggiore, sia a livello di pallamano che di beach handball, ormai da un quadriennio. "Irene è un'atleta di primo piano, contraddistinta da spiccate qualità sia tecniche sia caratteriali: doti che porterà in un gruppo solido e di valore, contraddistinto da tante e preziose riconferme" spiega Giorgia Di Fazzio, direttrice tecnica del team ceramico. "Ora la composizione della squadra è ormai completata, ma forse non ancora del tutto, visto che nei prossimi giorni potrebbe verificarsi un ulteriore ingresso all'interno della squadra.

