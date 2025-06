Casa Vuelle alle origini del flop Si stimavano ricavi a quattro zeri Ma via Togliatti resta un’incompiuta

La Casa Vuelle, un sogno di ricavi a quattro zeri, si è trasformata in un'incompiuta. L’operazione, che prometteva di risollevare il panorama sportivo locale, ha deluso le aspettative, lasciando via Togliatti con un pugno di mosche. Questo flop mette in luce un trend preoccupante: progetti ambiziosi spesso naufragano nella realtà. È tempo di riflessioni concrete per evitare che idee brillanti diventino solo frittatine. Cosa ci insegna questa esperienza?

Doveva essere una gallina dalle uova d’oro nei fatti, però, l’operazione ‘ Casa Vuelle ’ si è risolta con una frittatina. I numeri potenziali del naufragato progetto di gestione dell’ impianto sportivo di via Togliatti emergono dal documento redatto il 13 gennaio 2021 dalla Vuelle e pubblicato sull’albo pretorio del Comune in allegato alla delibera di giunta del 19 gennaio 2021 che aveva, ad oggetto, "indirizzo in merito alla valorizzazione del complesso sportivo ‘Adriano Facchini’". Era la delibera della giunta dell’ex sindaco Matteo Ricci in cui il Comune di Pesaro si impegnava "a reperire l’importo di circa 2 milioni finalizzato al completamento dell’impianto e alla realizzazione dei lavori necessari", che poi non sono stati più fatti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Casa Vuelle, alle origini del flop. Si stimavano ricavi a quattro zeri. Ma via Togliatti resta un’incompiuta

Leggi anche Casa Vuelle: il progetto naufragato. Adesso il Comune batte cassa. E a rischiare è il club biancorosso - Il caso di Casa Vuelle si intreccia con il destino del club biancorosso, in un momento delicato per il basket locale.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Casa Vuelle, alle origini del flop. Si stimavano ricavi a quattro zeri. Ma via Togliatti resta un’incompiuta. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Casa Vuelle, alle origini del flop. Si stimavano ricavi a quattro zeri. Ma via Togliatti resta un’incompiuta

Lo riporta msn.com: I numeri del progetto di gestione dell’impianto sportivo emergono dalla delibera del 2021. Erano previsti un centro medico fisioterapico, una palestra e pure un bar-ristorante.

Casa Vuelle impantanata. Mancano i soldi del Comune

Riporta ilrestodelcarlino.it: L’amarezza di Amadori: "Ci ha detto che adesso non si può fare niente" Pesaro, 19 gennaio 2024 – Il futuro di Casa Vuelle resta decisamente complicato. L’incontro di ieri mattina tra il ...

Pieri, Aspes: «La Vuelle continuerà a giocare alla Vitrifrigo Arena». Amadori: «Casa VL? Non cambia nulla»

Segnala corriereadriatico.it: PESARO «La Vuelle in serie A2 continuerà a giocare alla Vitrifrigo Arena, la capienza dell'Auditorium Scavolini non è sufficiente», dice il presidente di Aspes Luca Pieri. «Casa Vuelle? Non cambia ...