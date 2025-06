Casa Bianca ' abbiamo inviato una lettera sui dazi a tutti'

La Casa Bianca lancia un promemoria ai partner internazionali: i dazi sono alle porte. In un contesto globale di tensioni commerciali, questo avviso sottolinea l’importanza di una comunicazione chiara e tempestiva nel mondo degli affari. La portavoce Karoline Leavitt mantiene il mistero sul contenuto della lettera, ma ci fa riflettere: quali strategie adotteranno i paesi per navigare queste acque turbolente? Rimanete sintonizzati!

"Abbiamo inviato una lettera a tutti i nostri partner per ricordare loro, in modo amichevole, che le scadenze sui dazi stanno arrivando". Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt precisando di "non poter commentare" il contenuto del messaggio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net