Casa abusiva al mare sul Gargano | l' acquisto con scrittura privata dopo l' ordine di demolizione l' eredità e il ricorso bocciato

La questione delle case abusive in Italia continua a far discutere, specialmente in località ambite come il Gargano. Un recente caso a Lesina ha visto un 'proprietario' battagliare invano in Cassazione per salvare un manufatto abusivo, con l'ordine di demolizione già in atto. Questo episodio mette in luce un tema cruciale: la legalità nel settore immobiliare e le sue conseguenze. È tempo di riflettere su come difendere il nostro patrimonio naturale e urbano.

Manufatto abusivo in località Schiapparo a Lesina: inammissibile il ricorso dell'attuale 'proprietario' che aveva proposto ricorso in Cassazione contro l'ordinanza con cui il 26 novembre 2024 il Tribunale di Foggia aveva rigettato l'istanza di proposta di revoca o sospensione dell'ordine di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Casa abusiva al mare sul Gargano: l'acquisto con scrittura privata dopo l'ordine di demolizione, l'eredità e il ricorso bocciato

Leggi anche Discarica abusiva nel giardino di casa a due passi dal fiume: imprenditore denunciato e multato - A Nocera Umbra, nel quartiere di Nocera Scalo, i carabinieri hanno scoperto una discarica abusiva nel giardino di un’abitazione vicino al fiume Topino.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Casa abusiva al mare sul Gargano: l'acquisto con scrittura privata dopo l'ordine di demolizione, l'eredità e il ricorso bocciato

foggiatoday.it scrive: La Cassazione ha bocciato il ricorso del figlio dell'attuale possessore, che aveva ereditato l'immobile dal fratello deceduto, che a sua volta lo aveva acquistato con una scrittura privata nonostante ...

Case abusive in riva al mare in Sicilia, la Corte Costituzionale «cancella» le sanatorie: «Sono vietate»

Come scrive msn.com: La Consulta ha dichiarato infondate le questioni di legittimità sollevate sulla legge che prevede il divieto di costruire case troppo vicine al mare: «Quel divieto è direttamente e immediatamente effi ...

SCEMPIO Gargano, scempio a Baia Zaiana: strada abusiva in cemento vicino alla spiaggia, area sequestrata

Secondo statoquotidiano.it: PESCHICI (FOGGIA) – Scempio ambientale sul Gargano, proprio alla vigilia della ... è stata scoperta una strada abusiva in cemento, realizzata senza alcuna autorizzazione per facilitare l ...