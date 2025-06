Cartier Women’s Initiative 2026 bando aperto per le imprenditrici di domani

È aperto il bando per la Cartier Women’s Initiative 2026, un'opportunità d'oro per le imprenditrici del futuro! Dopo il successo dell'edizione 2025 a Osaka, dove si sono celebrate idee che stanno cambiando il mondo, questo è il momento perfetto per dare vita ai tuoi progetti. Sottolinea la tua visione e unisciti a questa community di innovatrici: il cambiamento parte da te! La tua idea potrebbe essere il prossimo grande impatto sociale.

L ’edizione 2025 della Cartier Women’s Initiative si è conclusa con una grande festa a Osaka con oltre 800 ospiti riunitisi per celebrare le ex partecipanti alla Cartier Women’s Initiative, le cui iniziative hanno avuto un impatto tangibile e duraturo sulla società e sull’ambiente. La cerimonia ha segnato il culmine della Cartier Women’s Initiative Impact Awards Week, tenutasi dal 20 al 23 maggio nel cuore dell’Expo 2025 di Osaka, Kansai, dove Cartier ha co-creato l’emblematico Padiglione delle Donne. Ispirata al tema “Forze per il Bene”, la serata ha ribadito la convinzione di Cartier che quando le donne prosperano, l’umanità prospera. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Cartier Women’s Initiative 2026, bando aperto per le imprenditrici di domani

Approfondimenti da altre fonti

Cartier Women’s Initiative: quando le donne guidano il cambiamento

Segnala elle.com: Fondato nel 2006 dalla Maison francese, il progetto incoraggia (e premia) l’imprenditorialità al femminile, evidenziando il ruolo cruciale di leader coraggiose nel plasmare un futuro migliore.

Cartier Women’s Initiative 2024: le 33 imprenditrici che stanno cambiando il mondo

Si legge su iodonna.it: La Cartier Women’s Initiative è stata fondata nel 2006 con lo scopo di creare una rete globale di donne imprenditrici. Il fattore che accomuna queste donne? La forza, il coraggio e la ...

Cartier Women's Initiative , le idee imprenditoriali che cambieranno il nostro futuro

vanityfair.it scrive: Grazie, grazie, mille volte grazie a queste donne del mondo intero che ci mettono l'energia, l'inventiva, la speranza e l'ingegno. Sono 33 le imprenditrici selezionate da Cartier per l'edizione di ...