Carta del docente a precari fino al 31 agosto non viene garantito l’importo di 500 euro Ecco come funzionerà Decreto approvato

Il recente decreto PNRR-Scuola, approvato con 189 voti favorevoli, ha sollevato un dibattito acceso: i precari della scuola non riceveranno il bonus di 500 euro per l'anno in corso. Questo provvedimento, inserito nel contesto delle riforme scolastiche, segna un momento cruciale per l'istruzione italiana. La mancanza di garanzie per i precari solleva interrogativi sulla stabilità del settore. Come influenzerà il futuro dei nostri insegnanti?

Con 189 voti favorevoli e 97 contrari, la Camera dei deputati ha approvato la fiducia posta dal governo sul decreto PNRR-Scuola. Il testo include una serie di misure che puntano all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ma interviene anche sull’organizzazione dell’anno scolastico 20252026. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

