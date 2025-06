Carrie svelato il cast principale della serie Tv Amazon diretta da Mike Flanagan

La suspense si fa palpabile con l'annuncio del cast per la nuova serie "Carrie" di Mike Flanagan su Amazon Prime Video! Tra i nomi spicca Summer H. Howell nel ruolo della tormentata Carrie White. Questo adattamento arriva in un momento in cui storie horror e thriller psicologici stanno conquistando il pubblico, riflettendo le nostre paure contemporanee. Curiosi di scoprire come Flanagan reinterpreta il classico di King? La tensione è alle stelle!

L'adattamento della serie "Carrie" di Mike Flanagan per Amazon Prime Video ha completato il suo cast principale. Variety ha rivelato che 10 attori sono stati presi per ruoli fissi nella serie, basata sull'omonimo romanzo di Stephen King. Come riportato in esclusiva da Variety ad aprile, Summer H. Howell interpreterà Carrie White, mentre Siena Agudong interpreterà Sue Snell. Era stato anche precedentemente riportato che Matthew Lillard si sarebbe unito alla serie nel ruolo del preside Grayle. Gli altri personaggi fissi della serie sono: Samantha Sloyan nel ruolo di Margaret White, Alison Thornton nel ruolo di Chris Hargensen, Thalia Dudek nel ruolo di Emaline, Amber Midthunder nel ruolo di Miss Desjardin, Josie Totah nel ruolo di Tina, Arthur Conti nel ruolo di Billy e Joel Oulette nel ruolo di Tommy.

Prime Video alza il sipario su "Carrie", l'attesa serie ispirata al capolavoro di Stephen King. Con Summer Howell e Samantha Sloyan nel cast, la piattaforma si inserisce nel crescente trend delle rivisitazioni di classici horror.

La Summer H. Howell serà la Carrie i la Samantha Sloyan la seva mare a la nova adaptació que prepara en Mike Flanagan.#Carrie Leggi la discussione

‘Carrie’ Series at Prime Video Sets Main Cast#TV #TVNews #Carrie #MikeFlanagan #PrimeVideocom/tv/tv-news/carrie-series-amazon-cast-summer-howell-samantha-sloyan-1236235312/ Leggi la discussione

