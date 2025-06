Carrie | svelato il cast completo della serie reboot di Mike Flanagan

La suspense cresce: il reboot di "Carrie" firmato Mike Flanagan prende forma con un cast stellare! Tra le novità, Samantha Sloyan nel ruolo di Margaret White. Questo progetto riaccende l'interesse per le opere di Stephen King, un maestro del brivido che continua a influenzare il panorama televisivo. Non perdere l’occasione di scoprire come questa nuova versione saprà reinterpretare una storia iconica. Chi saranno i protagonisti? La curiosità è alle stelle!

Samantha Sloyan sarà Margaret White, ecco tutti i nomi coinvolti nella serie reboot tratta dal romanzo di culto di Stephen King. L'adattamento di Carrie di Stephen King realizzato da Mike Flanagan per Prime Video ha svelato il suo cast completo. Come rivela Variety 10 attori sono stati annunciati nei ruoli principali della serie basata sul romanzo horror di culto, affiancando Summer H. Howell, che interpreterà la protagonista Carrie White, e Siena Agudong che vestirà i panni di Sue Snell. Era stato riportato, inoltre, in precedenza che Matthew Lillard si sarebbe unito alla serie nel ruolo del Preside Grayle. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Carrie: svelato il cast completo della serie reboot di Mike Flanagan

