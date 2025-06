Carrara incendio di un autobus | intervento dei vigili del fuoco

Un incendio improvviso su un autobus a Carrara ha scosso la giornata di martedì, ma fortunatamente senza feriti. L’autista, accorto del fumo, ha evitato il peggio conducendo il mezzo vuoto verso il centro città. Questo evento solleva interrogativi sulla sicurezza dei mezzi pubblici e sull'importanza di manutenzione e controlli: in un'epoca in cui il trasporto sostenibile è sempre più al centro del dibattito, mantenere gli standard di sicurezza è cruciale.

Carrara, 3 giugno 2025 – Paura a Carrara per un autobus che ha improvvisamente preso fuoco intorno alle 13.30 di martedì 3 giugno. L’incendio è avvenuto mentre l’autista, con il mezzo vuoto, senza dunque passeggeri, stava andando verso Carrara. E’ accaduto sulla strada della Foce. L’autista stava guidando quando ha visto del fumo uscire. A quel punto ha bloccato il mezzo ed è sceso. Ha usato un estitore, iniziando a spegnere l’incendio e chiamando i vigili del fuoco, arrivati in pochi minuti. L’incendio si sarebbe sprigionato nella parte posteriore del veicolo. Non ci sono stati feriti. Si indaga adesso per capire le cause per le quali il mezzo pubblico, di Autolinee Toscane, ha preso fuoco. 🔗 Leggi su Lanazione.it