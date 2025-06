Carmen Russo | Il flirt con Alain Delon finto come quello con Stefano De Martino devo tutto a Enzo Paolo

Carmen Russo rompe il silenzio e svela: "Il flirt con Alain Delon? Finto, come quello con Stefano De Martino!" Le sue parole riaccendono l'attenzione sul mondo del gossip, sempre più in fermento tra storie d'amore e colpi di scena. Ma dietro a questa verità svelata si nasconde un'interessante riflessione sul potere dei media nel plasmare le relazioni. La realtà supera spesso la fantasia, non credete?

Leggi anche Enzo Paolo Turchi a La Volta Buona, com’è la vera Carmen Russo: “Metto i tappi e fingo d’ascoltarla” - Caterina Balivo annuncia con entusiasmo l’ingresso di Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo a La Volta Buona, ospiti di rilievo per parlare di coppia e vip.

Carmen Russo: «Alain Delon mi corteggiò ma gli dissi di no. La crisi con Enzo Paolo Turchi? Ora abbiamo ritrovato la nostra sintonia»

Riporta ilmessaggero.it: Difficile resistere a uno come Alain Delon. Anche Carmen Russo stava per cedere al fascino dell'attore francese. È lei stessa a confessarlo a DiPiù. «È vero, stavo per cedere al corteggiamento ...

Carmen Russo: «Sono stata molto corteggiata. Enzo Paolo Turchi era geloso anche di Lino Banfi. Alain Delon? Un gentleman»

Secondo msn.com: Ad Enzo sono arrivate tante voci, come dei presunti flirt di sua moglie con Stefano de Martino. Gossip che Carmen Russo ha smentito: «Ad Enzo erano arrivate tante voci e lui aveva pensato che non ...

Carmen Russo e il presunto flirt con De Martino: la showgirl rompe il silenzio

today.it scrive: Signorini - neanche a dirlo - non si fece scappare la ghiotta occasione per accendere i riflettori su alcune voci girate insistentemente tempo prima, che parlavano di un flirt tra Stefano De Martino e ...