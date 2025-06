Carlos Alcaraz domina Tommy Paul e sfiderà Musetti in semifinale al Roland Garros

Carlos Alcaraz continua a incantare il pubblico del Roland Garros, dominando Tommy Paul in un match imperioso. Con un punteggio schiacciante di 6-0, 6-1, 6-4, lo spagnolo dimostra perché è considerato il futuro del tennis. Ora, attende Musetti in semifinale: una sfida che promette scintille e potrebbe segnare l’inizio di una nuova era nel tennis. Chi avrà la meglio? Il palcoscenico è pronto per un grande spettacolo!

La lezione è durata poco più di un’ora e mezza e Tommy Paul non ha dovuto nemmeno pagare il campo. P restazione incredibile di Carlos Alcaraz nei quarti di finale del Roland Garros, con lo spagnolo che travolge l’americano con un perentorio 6-0 6-1 6-4 dopo una partita totalmente dominata dal numero due del mondo. Sarà dunque Alcaraz l’avversario di Lorenzo Musetti nella semifinale di venerdì, con i due che si incrociano nuovamente in questa stagione dopo la finale di Montecarlo e la semifinale a Roma. I numeri della partita vanno a suggellare una supremazia schiacciante di Alcaraz. Lo spagnolo ha conquistato l’88% dei punti quando ha servito la prima e l’83% con la seconda, rispetto al 56% e 38% dell’americano. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Carlos Alcaraz domina Tommy Paul e sfiderà Musetti in semifinale al Roland Garros

Leggi anche Carlos Alcaraz: “Musetti era nervoso, ne ho approfittato. Giocare in casa può essere uno svantaggio” - Carlos Alcaraz ha trionfato nella semifinale degli Internazionali d'Italia, battendo Lorenzo Musetti in due set sul campo del Foro Italico.

Tenant du titre à la porte d’Auteuil, et parmi les favoris à sa reconduction, l’Espagnol Carlos Alcaraz affronte l’Américain Tommy Paul, mardi, en quart de finale des Internationaux de France de tennis. Leggi la discussione

Ce geste, qui consiste à déposer la balle tout près du filet, est redevenu un coup décisif au plus haut niveau du tennis. Il est notamment prisé par l’Espagnol Carlos Alcaraz, l’un des favoris du tableau masculin. Leggi la discussione

