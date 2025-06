Carlo ed Enrico Vanzina | la faida in famiglia per 250 mila euro di debiti

La faida familiare tra i Vanzina scuote il panorama del cinema italiano, rivelando come anche le leggende del grande schermo non siano immuni da debiti e conflitti. Con 250 mila euro in ballo, la disputa non è solo economica, ma segna un capitolo doloroso di una saga che ha fatto sognare generazioni. Un dramma che ci ricorda che dietro il glamour si nascondono sfide umane profonde. Riuscirà Enrico a risolvere questa crisi senza compromettere l'eredità di

Carlo ed Enrico Vanzina, figli di Steno, sono stati la coppia d’oro del cinema italiano a partire dagli anni Settanta. Il piĂą giovane era Carlo e faceva il regista: è morto nel 2018 a 67 anni. Enrico invece era sceneggiatore e oggi ha 76 anni. Ora però la famiglia finisce in tribunale. Da una parte Elisabetta Melidoni, 74 anni, terza moglie di Carlo e madre di Assia e Isotta. Dall’altra parte Enrico. Che accusa lei di averlo calunniato. La procura ha chiesto l’archiviazione ed Enrico si è opposto. DeciderĂ il Gip. Intanto proprio Enrico è stato assolto da un’altra accusa che risale al 2020 e viene da Melidoni. 🔗 Leggi su Open.online

Su questo argomento da altre fonti

Carlo ed Enrico Vanzina: la faida in famiglia per 250 mila euro di debiti. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Enrico Vanzina: «La perdita di Carlo mi ha spaccato a metà, la mia futura moglie al primo incontro mi sembrava odiosa. Christian De Sica? La produzione non lo voleva...»

msn.com scrive: Alla carriera di sceneggiatore, Enrico Vanzina accosta anche quella di autore per il teatro e produttore, fondando negli anni '80 la casa di produzione Video 80. Insieme al fratello Carlo Vanzina ...

Vanzina: “I social hanno ucciso la commedia. Quando ho un dubbio chiedo aiuto a mio fratello”

Scrive repubblica.it: Il regista è il direttore artistico del Pompei Film Festival dal 3 all’8 giugno: “I giovani non trovano più film che li raccontino. Non temo l’intelligenza ...

Enrico Vanzina: «La perdita di Carlo mi ha spaccato a metà, la mia futura moglie al primo incontro mi sembrava odiosa. Christian De Sica? La produzione non lo voleva...»

Si legge su ilmattino.it: La figura paterna è stata centrale nella vita di Enrico Vanzina ... anche il fratello Carlo è deceduto. Nel 2022, ospite di Eleonora Daniele a "Storie Italiane", Vanzina ricordò: «La voce ...