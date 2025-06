Carità spa chi gestisce il business milionario dell' accoglienza migranti a Palermo

Carità Spa, un nome che sta emergendo sul palcoscenico della gestione dell'accoglienza per i migranti a Palermo, solleva interrogativi importanti su come le migrazioni siano parte integrante della nostra storia. In un’epoca in cui il dibattito sull’immigrazione è più acceso che mai, scoprire come un business milionario si intrecci con la tradizione di accoglienza siciliana offre spunti di riflessione necessari. Cosa significa realmente "accogliere"? Una storia da seguire.

Le migrazioni esistono da quando esiste l’essere umano. E che la Sicilia sia terra d’approdo per le persone provenienti dall’altra sponda del Mediterraneo è una questione per certi versi naturale. Sia per motivi geografici, sia per l’umanità che contraddistingue i suoi abitanti. Accoglienza è la. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Carità spa, chi gestisce il business milionario dell'accoglienza migranti a Palermo

