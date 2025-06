Carcinoma polmonare a piccole cellule una nuova molecola prolunga la sopravvivenza dei pazienti

Una rivoluzione nel trattamento del carcinoma polmonare a piccole cellule: la nuova molecola immunoterapica, tarlatamab, raddoppia la sopravvivenza dei pazienti, passando da 8,3 a 14 mesi. Questo progresso non solo segna un passo importante nella lotta contro i tumori solidi, ma si inserisce in un contesto più ampio di innovazione terapeutica. La speranza per le vite di molti si fa sempre più concreta. È il momento di guardare al futuro con fiducia!

Dai tumori del sangue a quelli solidi con primi positivi risultati. Una nuova molecola immunoterapica dall’azione ‘bispecifica’ (tarlatamab) ha significativamente prolungato la sopravvivenza globale da 8,3 a circa 14 mesi rispetto alla chemioterapia standard in pazienti precedentemente trattati affetti da carcinoma polmonare a piccole cellule (Sclc). I dati provengono dallo studio globale di Fase 3 Dellphi-304 e sono stati presentati al Congresso dell’American Society of Clinical Oncology (ASCO) e pubblicati sul New England Journal of Medicine. A 509 pazienti sono stati assegnati in modo casuale tarlatamab (254 pazienti) o chemioterapia (255 pazienti) con i risultati sopra descritti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Carcinoma polmonare a piccole cellule, “una nuova molecola prolunga la sopravvivenza dei pazienti”

Il carcinoma cutaneo sembrava imbattibile negli stadi avanzati. Poi due farmaci insieme hanno cambiato tutto: i pazienti ora vivono senza peggioramenti per 11 mesi invece di 3. Una scoperta che trasforma la disperazione in speranza concret…

