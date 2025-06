Carcere di Bellizzi Irpino celebrazione con l’Abate di Montevergine | Il perdono di Dio già lo avete

Nel carcere di Bellizzi Irpino, l’Abate di Montevergine ha portato un messaggio di speranza e redenzione. «Si può sbagliare, ma si può sempre rimediare», ha detto ai detenuti, sottolineando l'importanza della riabilitazione sociale. In un periodo in cui il tema del reinserimento è cruciale, le sue parole ricordano che il perdono è una via per ricostruire il proprio futuro. Un invito a credere nel cambiamento, per tutti noi.

CARCERE DI BELLIZZI IRPINO (AVELLINO) – «Si può sbagliare, ma si possono rimettere in moto azioni e gesti per rimediare ed ottenere la riabilitazione sociale. Il perdono di Dio già lo avete». Con queste parole l’Abate di Montevergine, S.E. Riccardo Luca Guariglia, si è rivolto ai detenuti della. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Carcere di Bellizzi Irpino, celebrazione con l’Abate di Montevergine: “Il perdono di Dio già lo avete”

Perquisizione straordinaria nel carcere di Avellino Bellizzi: sequestri e un agente ferito - Nelle prime ore del 25 maggio 2025, la Polizia Penitenziaria di Avellino Bellizzi ha condotto una perquisizione straordinaria nel carcere, portando a sequestri e a un agente ferito.

