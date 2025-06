Carabinieri una rete capillare Stazioni e servizi di pattuglia per il controllo del territorio

In vista del 211° Anniversario della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri, il Comando Provinciale di Lucca si prepara a svelare il cuore pulsante della sicurezza: una rete capillare di stazioni e servizi di pattuglia. Questo impegno non è solo un tributo alla tradizione, ma una risposta concreta alle sfide moderne. Scopriremo come la presenza costante dei Carabinieri nei territori influisce sulla percezione di sicurezza dei cittadini. Un'occasione imperdibile per capire meglio chi protegge le nostre comunità!

Tra pochi giorni si festeggerà il 211° Anniversario della Fondazione dell'Arma dei Carabinieri e, per l'occasione, il Comando Provinciale Carabinieri di Lucca vuole mostrarsi senza filtri illustrando le articolazioni attraverso le quali garantisce la prevenzione e la repressione dei reati nonché la capillarità del controllo del territorio e del servizio di prossimità rafforzando, lo stretto legame che unisce la Benemerita al territorio lucchese. Sono tre le Compagnie Carabinieri nella Provincia di Lucca, la prima si trova nel capoluogo ed è la Compagnia di Lucca, comandata dal Tenente Colonnello Andrea Cassarà, mentre le altre due Compagnie distaccate sono a Castelnuovo di Garfagnana e Viareggio, comandate rispettivamente dal Maggiore Biagio Oddo e dal Capitano Marco Colella.

Leggi anche Anziana derubata della borsa da due uomini, un giovane in giro con un machete: tutti nella 'rete' dei Carabinieri - Continua l'impegno dei Carabinieri di Cesena nel garantire la sicurezza del territorio. Nel recente fine settimana, i militari del Nucleo operativo e radiomobile, insieme alle Stazioni di competenza, hanno intensificato i controlli straordinari, realizzando servizi mirati per contrastare fenomeni criminosi e tutelare la comunità.

Secondo lanazione.it: L’Arma illustra le articolazioni attraverso le quali garantisce prevenzione e repressione dei reati. Tre Compagnie: Lucca, Castelnuovo e Viareggio. E 33 stazioni dislocate in punti strategici.

