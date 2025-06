Carabinieri in lutto addio al Maresciallo Maggiore Luciano Perrone

L'Irpinia piange un eroe: il Maresciallo Maggiore Luciano Perrone, 57 anni, si è spento dopo una coraggiosa battaglia contro una grave malattia. La sua dedizione al servizio e il profondo legame con la comunità rimarranno nella memoria collettiva. Questo lutto non segna solo la perdita di un uomo, ma anche un richiamo all'importanza della solidarietà e del supporto in momenti difficili. Un esempio di forza nel buio.

Ancora un lutto tra le fila dell'Arma irpina. Si è spento, all'età di 57 anni, il Maresciallo Maggiore Luciano Perrone, già Comandante della Stazione Carabinieri di Ospedaletto d'Alpinolo. Originario dell'Irpinia, da mesi lottava con dignità e coraggio contro una grave malattia che, questa.

