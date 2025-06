Carabinieri cerimonia in piazza Unità per i 211 anni dell' Arma | ecco gli eventi

Il 5 giugno, Piazza Unità d'Italia si trasformerà in un palcoscenico di tradizione e orgoglio per festeggiare i 211 anni dell'Arma dei Carabinieri. Questo evento non è solo una celebrazione, ma un'occasione per riflettere sul ruolo fondamentale delle Forze dell'Ordine nella nostra società. In programma anche iniziative collaterali che coinvolgeranno la comunità. Non perdere l'opportunità di vivere un momento di storia e unione!

Avrà luogo giovedì 5 giugno alle ore 10, in piazza Unità d'Italia, la cerimonia del 211° annuale di fondazione dell'Arma dei carabinieri, organizzate dalla Legione carabinieri Friuli Venezia Giulia con la collaborazione dell'amministrazione comunale. Previste anche varie iniziative collaterali.

Leggi anche Cerimonia alla scuola allievi carabinieri: consegnate le borse di studio Cosimo Giuseppe Fazio - Oggi, presso la Scuola Allievi Carabinieri, si è svolta una cerimonia significativa con la consegna delle borse di studio Cosimo Giuseppe Fazio.

