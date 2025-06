Capanna Punta Penia avrà due nuovi gestori

La Capanna Punta Penia si prepara a una nuova era! Con l'arrivo di Andrea e Tobia, due giovani entusiasti, il rifugio riaprirà il 14 giugno, pronto ad accogliere escursionisti in cerca di avventure. Questo cambiamento è parte di un trend più ampio: la rinascita dei rifugi alpini, sempre più gestiti da giovani che portano fresche idee e passione. Scopri come la montagna sta diventando un palcoscenico di innovazione!

Manca poco all’inizio della stagione estiva per il rifugio Capanna Punta Penia che il prossimo 14 giugno aprirà le porte agli escursionisti con due nuovi giovanissimi gestori: Andrea Gallo e Tobia De Marco, che hanno rispettivamente 28 e 34 anni e provengono da Valdagno (Vicenza) e Pieve di. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Capanna Punta Penia avrà due nuovi gestori

