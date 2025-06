Caos in Serie B | Cesena tra incertezze e possibili addii di Artico e Mignani

Il futuro del Cesena è avvolto da un'incertezza palpabile, tra possibili addii e contratti in scadenza. Mentre la Serie B si prepara a una stagione ricca di sorprese, i tifosi si chiedono: chi guiderà il club verso nuove sfide? L'instabilità attuale riflette un trend più ampio nel calcio italiano, dove le squadre faticano a trovare solidità in un panorama in continua evoluzione. Rimanete sintonizzati, perché ogni decisione potrebbe cambiare le sorti del campionato!

L'estate vera e propria deve ancora iniziare, ma il clima è già rovente in un mare di incertezze, soprattutto per il futuro della Serie B, dove sta imperando il caos e tutto può succedere. Ma i punti interrogativi sono realtà anche in casa Cesena, dove nonostante i contratti in essere, il ds Fabio Artico (fino al 2027) e il tecnico Michele Mignani (fino al 2026) per motivi diversi potrebbero non restare, soprattutto il dirigente, oramai al passo d'addio. La nuova cadetteria ha aggiunto domenica un altro nome, lo Spezia è stato battuto nella finale playoff di ritorno dalla Cremonese mentre manca la quarta promossa dalla C (seguirà Padova, Entella e Avellino), verrà ufficializzata sabato sera dopo Pescara-Ternana.

