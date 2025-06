Caos in ospedale | si impossessa di una barella e sbarra la strada alle ambulanze

Un pomeriggio di caos all'ospedale di Foligno, dove un 56enne ha bloccato l'accesso alle ambulanze con una barella. Questo gesto è solo l'ultimo di una serie di episodi che mette in luce la crescente tensione nei servizi sanitari, già alle prese con un alto carico di lavoro e stress. La situazione solleva interrogativi su come garantire la sicurezza, non solo dei pazienti, ma anche degli operatori sanitari sempre più in difficoltà .

Caos all'ospedale di Foligno, serve la polizia. È successo nel pomeriggio del 2 giugno con un 56enne con precedenti denunciato per i reati di interruzione di pubblico servizio, resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità . Secondo quanto ricostruito dalla. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Caos in ospedale: si impossessa di una barella e sbarra la strada alle ambulanze

Leggi anche Maltempo Italia. Crolla albero sull’ospedale, emergenze serrate e caos: la situazione - Il maltempo in Italia ha messo in ginocchio molte città , con gravi conseguenze per le infrastrutture sanitarie.

Segui queste discussioni sui social

@mescalonilla Buenos días . Iris pasa a sumistrar café en vena para quienes lo requieran #Caos #ElHiloLaLia #FedHilo #HasTag Leggi la discussione

@mescalonilla bondia de mierdimarts! :Bugs_Bunny_bostezo:Ánimo y mucho café, para que te cunda. Yo también necesitaré ánimo y cafeína porque vaya tela el presenPIB, no gano para sobresaltos (organizativos, nada realmente grave pero sí mole… Leggi la discussione

Ne parlano su altre fonti

Foligno, si sdraia su una barella e blocca le ambulanze: denunciato

Segnala umbria24.it: Caos all’ospedale San Giovanni Battista di Foligno dove ieri pomeriggio un uomo di 56 anni, è stato denunciato dalla Polizia di Stato per interruzione di pubblico servizio, resistenza a pubblico uffic ...

Ospedali, malati in barella nei corridoi: pronto soccorsi ancora nel caos: «Mio padre 88enne abbandonato»

roma.corriere.it scrive: Ha pagato per 50 anni le tasse. È la prima volta che, a 88, ha bisogno di un ospedale e si ritrova abbandonato su una barella, come in una zona di guerra - è palpabile la delusione nelle parole ...

Anziano per ore in barella, la denuncia della figlia: "Caos pronto soccorso"

Riporta lanazione.it: E’ la denuncia della figlia di un uomo che domenica 10 dicembre è stato portato d’urgenza all’ospedale San Jacopo perché non respirava. "Mio padre è venuto a trovarmi dalla Romania per ...