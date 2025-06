Cantina&Cultura | la rassegna il 4 giugno chiude con Cerrone

Il 4 giugno, la rassegna Cantina&Cultura chiude in bellezza con Rossella Cerrone, pronta a portare il pubblico "Un passo oltre le…". Questo evento rappresenta un perfetto connubio tra enogastronomia e cultura, in linea con la crescente attenzione verso esperienze locali che celebrano le radici del nostro territorio. Non perdere l'occasione di scoprire come sapori e parole possano intrecciarsi per creare emozioni indimenticabili!

Ultimo appuntamento per Cantina&Cultura, il format pensato da Cantina Verace (via Antonio Maria De Luca 4, Salerno) per unire cultura ed enogastronomia nel solco della valorizzazione del nostro territorio. Il 4 giugno alle 19 la protagonista sarà Rossella Cerrone e il suo “Un passo oltre le. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Cantina&Cultura: la rassegna il 4 giugno chiude con Cerrone

Leggi anche Salerno, Cantina&Cultura ospita De Rosa e Carlomagno - Cantina Verace è pronta a riprendere il suo amato format

Su questo argomento da altre fonti

Cantina&Cultura: la rassegna il 4 giugno chiude con Cerrone

Come scrive salernotoday.it: La rassegna, come di consueto, farà una pausa estiva per poi riprendere nel mese di ottobre ...

Bologna Portici Festival 2024, dal 4 al 9 giugno: il programma completo

Riporta msn.com: Gli eventi di piazza Maggiore Venerdì 7 giugno, sopra il palcoscenico che domina la principale piazza bolognese, va in scena la rassegna ‘Bologna ... in programma il 4 giugno, prende il ...