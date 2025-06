Cantieri e caos sulla Palermo-Catania si dimettono i due sub commissari

Caos sul tratto Palermo-Catania: i sub commissari per la riqualificazione, Lelio Russo e Sergio Tumminello, si dimettono. Un segnale preoccupante in un contesto di crescente insoddisfazione per le infrastrutture siciliane, che da tempo richiedono interventi urgenti. La situazione non è solo locale; riflette l'emergenza nazionale per il rinnovamento delle strade. Riuscirà la Regione a trovare soluzioni efficaci? Il futuro della mobilità siciliana è appeso a un

I due sub commissari per il piano di adeguamento e riqualificazione dell’autostrada Palermo-Catania, Lelio Russo e Sergio Tumminello, hanno rassegnato oggi pomeriggio le dimissioni dall’incarico. Nella nota inviata al presidente della Regione, Renato Schifani, nella qualitĂ di commissario. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Cantieri e caos sulla Palermo-Catania, si dimettono i due sub commissari

A 19, coda di un’ora e mezza per il cantiere tra Casteldaccia e Altavilla; Autostrade caos in Sicilia. Interrogazione di Gilistro (M5S): Mai piĂą situazioni limite come il 21 maggio. Sanzionare gestori e aziende; Ponte Corleone: interventi dal 26 maggio al 3 luglio 2025. 🔗Ne parlano su altre fonti

