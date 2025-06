Cantiere per la serie C | stadio Morgagni da adeguare ed è già corsa contro il tempo

Il Forlì è tornato in Serie C e la sfida per adeguare lo stadio Morgagni è già iniziata! In un contesto di rinnovamento e ambizione, l’adeguamento delle strutture diventa fondamentale non solo per rispettare le norme, ma anche per attrarre nuovi tifosi. Sarà interessante vedere come la società affronterà questa corsa contro il tempo per riportare il calcio professionistico nella città, con tutte le emozioni che ne derivano.

Forlì, 3 giugno 2025 – Con il Forlì risalito brillantemente nel calcio professionistico, è un impegno non indifferente quello per adeguare lo stadio Tullo Morgagni al prossimo campionato di serie C. La priorità della società di viale Roma, in questo periodo ‘di mezzo’, è infatti quella di aggiornare l’intera storica struttura sportiva alle norme per garantire ai galletti del riconfermato mister Alessandro Miramari lo svolgimento tra le mura amiche dei match interni, sin dall’inizio della prossima stagione calcistica 2025-26; una scadenza che, considerati i primi impegni di Coppa Italia di C, è fissata a metà del mese di agosto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cantiere per la serie C: stadio Morgagni da adeguare ed è già corsa contro il tempo

