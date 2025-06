Cantiere Ballarin lavori sospesi da 5 mesi

Il cantiere Ballarin è fermo da cinque mesi e la voglia di vedere il nuovo parco prendere vita si fa sentire! Con l'attenzione crescente verso gli spazi verdi nelle città, è un momento cruciale per rilanciare il progetto. La sospensione dei lavori ha lasciato spazi abbandonati, ma la comunità non perde la speranza: rinnovare il territorio significa anche riscoprire il valore della natura. Quando i lavori ripartiranno, sarà un passo avanti verso un futuro più sostenibile!

Quando ripartiranno i lavori per la realizzazione del parco ‘Ballarin’? L’intervento è stato sospeso a fine dicembre per consentire la modifica del progetto e ormai, dopo cinque mesi, il cantiere chiede a gran voce di ripartire. Montagnole di cemento e terra, erbacce e attrezzature attendono di trovare una migliore sistemazione. Qualche rifiuto e cassonetto rovesciato lancia avvisaglie di degrado. Va detto che lo scopo dell’amministrazione era ben definito: mettere in standby l’esecuzione dei lavori appaltati, ottenere la perizia di variante e il nuovo progetto, ripartire con i lavori appena possibile per portare a compimento quanto programmato negli anni scorsi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cantiere Ballarin, lavori sospesi da 5 mesi

