Un fine settimana da ricordare per il Canoa Club Ferrara: la squadra Under 18 ha centrato i playoff nel campionato nazionale Serie A U18! In un'epica battaglia contro le 13 migliori formazioni italiane, i giovani atleti hanno dimostrato grinta e talento, guadagnandosi un posto tra le magnifiche otto. Questo traguardo non solo celebra il loro impegno, ma sottolinea anche l'importanza della crescita sportiva giovanile in Italia. È solo l'inizio di una grande avventura!

Fine settimana da incorniciare per la squadra Under 18 del Canoa Club Ferrara, che ha centrato l’obiettivo playoff nel campionato nazionale Serie A U18. In un turno decisivo e combattutissimo, disputato contro 13 tra le migliori formazioni italiane, i giovani ferraresi hanno conquistato un posto tra le magnifiche otto che si sfideranno a Porpetto (Ud) a inizio luglio. Non è impresa da poco. In un panorama dominato da squadre blasonate e storicamente protagoniste, come Circolo Nautico Posillipo, Sport Club Ognina e Canoa Club Napoli, tutte provenienti da città di mare, i ragazzi e le ragazze del Canoa Club Ferrara hanno tenuto testa con grinta, determinazione e spirito di squadra, restando sempre competitivi anche nelle sfide più ardue. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Canoa Club Ferrara Under 18 conquista i playoff nel campionato nazionale Serie A U18

