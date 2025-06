Canoa al Lago di Nicoletti brilla il Circolo Canoa Catania con 14 ori

Un trionfo senza precedenti per il Circolo Canoa Catania al Campionato Siciliano di velocità sul Lago di Nicoletti! Con 14 medaglie d’oro, i giovani canoisti dimostrano che la passione e la determinazione possono portare a risultati straordinari. In un periodo in cui lo sport giovanile sta vivendo un’importante rinascita, le nuove generazioni si fanno largo verso il successo, pronte a scrivere il loro nome nella storia della canoa siciliana. Scopri come si prepara il futuro della

Al Lago di Nicoletti (Enna) si è disputato il Campionato Siciliano di velocità. Ottime prove dei giovani canoisti del Circolo Canoa Catania, che proseguono la loro corsa ai titoli regionali. La gara si è svolta sulla distanza dei 1.000 metri. Contestualmente si è disputata la gara regionale sui.

