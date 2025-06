Canegrate | cambia il progetto della rotonda salvi cinque tigli su otto

Canegrate fa un passo avanti nella sostenibilità! Grazie al dialogo con cittadini e associazioni, il progetto della nuova rotatoria tra via Magenta e via Firenze si evolve: cinque tigli su otto rimarranno in piedi. Un segnale forte che dimostra come il coinvolgimento della comunità possa portare a scelte più consapevoli, preservando il verde urbano e l’identità del luogo. Un esempio da seguire per altre città!

Canegrate, 3 giugno 2025 – Cinque tigli resteranno al loro posto e il progetto della nuova rotatoria tra via Magenta e via Firenze sarà modificato per migliorare la sicurezza stradale. È questo l’esito del percorso di ascolto e confronto avviato dall’amministrazione comunale con i cittadini e le associazioni del territorio. “Nelle scorse settimane – spiega l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Matteo Modica – abbiamo incontrato residenti e rappresentanti di Legambiente Canegrate e Amici della Terra. Nel rispetto della tradizione di partecipazione che contraddistingue ormai da tempo il nostro Comune, e grazie anche al lavoro attento dei tecnici incaricati, siamo riusciti a individuare una soluzione soddisfacente e condivisa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Canegrate: cambia il progetto della rotonda, salvi cinque tigli (su otto)

