Un pomeriggio di sole a Riccione si trasforma in un incubo: una lite tra bagnanti per un cane senza guinzaglio sfocia in una violenta rissa, richiamando l'intervento dei carabinieri. Questo episodio mette in luce un trend crescente nelle spiagge italiane: la mancanza di rispetto delle regole di convivenza. Rimanere informati e responsabilizzati è fondamentale per garantire il relax a tutti. Non lasciare che l'estate diventi teatro di conflitti!

Riccione, 3 giugno 2025 – Non è stato per niente un ponte del 2 giugno da ricordare per una malcapitata coppia di riccionesi rimasti loro malgrado vittime di una zuffa sul bagnasciuga scaturita per una lite dovuta alla mancata custodia di un cane in spiaggia. È infatti la ricostruzione di un poco tranquillo pomeriggio di paura quella che riavvolge gli orologi alle 19.30 di sabato 31 maggio, quando appunto sulla spiaggia di Riccione, all’altezza del bagno 57, una coppia di riccionesi cinquantenni stanno camminando assieme ai propri cani per godersi un caldo tardo pomeriggio di fine maggio. La spiaggia è affollata, il mare è tranquillo e tutto sembra scorrere con serenità fino a quando, secondo le ricostruzioni dell’accaduto, sulla spiaggia i due non vedono sopraggiungere un altro cane. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cane senza guinzaglio in spiaggia a Riccione, violenta rissa tra i bagnanti. Arrivano i carabinieri: tutti schedati

