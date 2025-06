Campionessa di Ragioneria Studentessa del Parini conquista il titolo italiano

Giada Livi, 17 anni e una mente brillante, ha conquistato il titolo di campionessa italiana di Amministrazione, Finanza e Marketing. La studentessa del Parini di Lecco non solo si distingue per le sue capacità, ma rappresenta anche un segnale forte della preparazione dei giovani in un mondo sempre più orientato verso l'innovazione economica. Un talento che fa ben sperare per il futuro del nostro Paese! Chi sarà il prossimo a brillare?

La campionessa italiana di Amministrazione, Finanza e Marketing - ex Ragioneria - è una studentessa del Giuseppe Parini di Lecco. Si chiama Giada Livi, ha 17 anni, abita a Cremella e frequente la quarta superiore al Giuseppe Parini di Lecco appunto, indirizzo Afm, sezione A. Giada ha vinto la Gara nazionale di Amministrazione, Finanza e Marketing che si è svolta a Piazzola sul Brenta, una gara di due giorni, durante la quale ha dovuto affrontare diverse prove e confrontarsi con altri 38 compagni e compagne di tutta Italia. Economia aziendale, materia regina del suo corso di studi, Inglese, Diritto, e Economia politica sono stati il "terreno di gioco".

Da ilgiorno.it: Amministrazione, Finanza e Marketing: la diciassettenne di Cremella domina le competizioni "Investire nello studio è importante, soprattutto nelle materie economiche".