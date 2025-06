Campionato regionale toscano di judo Meacci vince l' oro nella categoria Cadetti

...risultati non si sono fatti attendere! Francesco Meacci ha conquistato l'oro nella categoria cadetti, un trionfo che mette in luce il talento emergente nel judo toscano. Questo successo non è solo un vanto per il Judo Ok Arezzo, ma anche un segnale di come lo sport stia rilanciando i giovani talenti locali. La passione e la dedizione delle nuove generazioni possono davvero fare la differenza, sul tatami e nella vita!

Anche questa volta il Judo Ok Arezzo si è fatto notare. Alla tappa del Campionato Regionale Toscano 2025, andata in scena sabato a Figline-Incisa Valdarno, il team aretino si è presentato con 13 atleti, pieni di grinta e voglia di dimostrare sul tatami il valore della propria palestra. E i.

